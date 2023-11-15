Строительство генетического центра затянулось в Калужской области

У деревни Николаевка Малоярославецкого района не успели вовремя завершить строительство научно-производственного селекционного генетического центра скотоводства.

Первых бычков должны были завезти уже в ноябре, но сроки открытия перенеслись на июнь 2024 года, сообщил 15 ноября глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

- Стройка идет тяжело, пришлось сменить двух подрядчиков. В итоге благоприятное летнее время потеряно, - прокомментировал он. - Инвестор заключил новый договор. Сейчас весь материал для строительства закуплен. Бетонные работы завершены, поднимаются стены зданий основного комплекса, административно-бытового корпуса и, так называемого, КПП.

По словам Парфенова, инвестору помогли с подключением к электричеству, готовится проект по газу, из районного бюджета выделили деньги на капремонт дороги.

Также чиновник отметил, что строительство дороги к предприятию позволит организовать школьный маршрут в эту деревню.

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