Видео поджога автомобиля опубликовали в Калужской области

Около 22:50 во вторник, 14 ноября, в Малоярославце горел автомобиль «Лада». Изначально сообщалось о технической неисправности, но позже в сообществе «Типичный Малоярославец» опубликовали видео с камеры наблюдения. По записи видно, что причиной пожара был поджог.

Инцидент произошел у дома №1 на улице Пионерской.

- Ищем свидетелей, кто мог видеть человека с канистрой, которого видно на видео или может кто-то видел, как покупалось небольшое количество бензина в канистру, - пишет хозяйка автомобиля. - Поджог принес большой ущерб, хотелось бы найти виновника, заявление в полицию написано.

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