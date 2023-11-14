В Калужской области пропала 68-летняя женщина

В деревне Бабичево Малоярославецкого района пропала 68-летняя Нина Петухова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз женщину видели 11 ноября.

На данный момент нет информации, что с ней могло произойти.

Рост пропавшей – 165 сантиметров. У нее серые глаза и каштановые волосы.

Если у вас есть информация о женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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