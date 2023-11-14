В Калужской области пропала 68-летняя женщина
В деревне Бабичево Малоярославецкого района пропала 68-летняя Нина Петухова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз женщину видели 11 ноября.
На данный момент нет информации, что с ней могло произойти.
Рост пропавшей – 165 сантиметров. У нее серые глаза и каштановые волосы.
Если у вас есть информация о женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!