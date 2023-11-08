В Калужской области ищут очевидцев ДТП с погибшим пешеходом

В среду, 8 ноября, полиция объявила о поисках очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход.

Авария произошла в Малоярославце 28 сентября прошлого года. По предварительной информации, на трассе А130 в черте города водитель «Лады Ларгус» насмерть сбил человека, пересекавшего проезжую часть.

Свидетелей просят обратиться в ГИБДД по телефону (4842) 501634 либо в на улицу Салтыкова-Щедрина, 70а в Калуге.

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