В Малоярославце запретили транзитным грузовикам проезжать через город

В Малоярославце грузовики с песком, которые следуют транзитом через город, разрушили асфальт на улице Коммунистической. Эту проблему во вторник, 7 ноября, обсуждали на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В Малоярославце решили с 8 ноября запретить грузовикам ездить по улице Коммунистической. Этот путь водители большегрузов использовали, чтобы попасть со стороны Боровска на трассу А130.

На дороге Малоярославец – Боровск будут дежурить сотрудники ДПС.

- Кроме того, в течение двух месяцев поручено внести изменения в схему организации движения по улице Коммунистической, предусмотрев установку дорожных знаков, запрещающих транзит грузового транспорта через город Малоярославец со стороны города Боровска, - рассказал глава администрации района Вячеслав Парфенов.

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