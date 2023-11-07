В Калужской области убит 32-летний мужчина

Во вторник, 7 ноября, в Малоярославце в одной из квартир обнаружен труп 32-летнего мужчины.

На теле есть следы насильственной смерти, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Пока известно лишь, что убитый мужчина снимал квартиру в этом доме. Его тело обнаружил хозяин жилища 7 ноября.

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