В Малоярославце грузовики с песком продавили дорогу

В Малоярославце грузовики с песком проезжают по центру города и разрушают асфальт. На выходных видео с большегрузами публиковали в сообществе «Типичный Малоярославец», а во вторник, 7 ноября, ситуацию обсудили в районой администрации.

- В течение дня дал поручение собрать провести внеочередные комиссии по безопасности дорожного движения и ГО и ЧС, - заявил глава администрации Вячеслав Парфенов. - Последняя связана с просадкой дорожного полотна вблизи котельной, под которой расположены сети.

Позже он пообещал сообщить подробности.

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