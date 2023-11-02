Жительница Калужской области получила 500 тысяч рублей на несуществующего ребенка
43-летнюю жительницу Малоярославецкого района подозревают в мошенничестве при получении выплат. О возбуждении уголовного дела в четверг, 2 ноября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
По предварительным данным, в 2016 году она купила фальшивое свидетельство о рождении малыша и с помощью этого документа в течение трех лет получала выплаты.
В общей сложности женщине перечислили больше 500 тысяч рублей.
Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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