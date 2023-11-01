Жителей Малоярославца попросили не выбрасывать ветки и листву
В среду, 1 ноября, администрация Малоярославца опубликовала обращение к жителям города с просьбой не выбрасывать листву и ветки на контейнерных площадках.
- Опавшую листву, как и порубочные материалы, древесные и растительные отходы запрещено складировать на контейнерных площадках города, - напомнили чиновники. - Такой мусор не учитывается при расчёте тарифов накопления, соответственно, в счета эта услуга не включена.
Горожанам рекомендуют использовать компостные ямы либо нанимать специальные компании для вывоза мусора.
- Но нести растительные отходы в контейнеры для ТКО, а тем более складировать их вокруг контейнерных площадок - это прямое нарушение законодательства, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа, - говорится в обращении администрации.
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