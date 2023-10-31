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Родители учеников в Калужской области бьют тревогу: учителя заставили уволиться посреди года

Дмитрий Ивьев. Фото: Вячеслав Парфенов.
Опубликовано: 31.10.2023 14:40 0 672
Родители учеников в Калужской области бьют тревогу: учителя заставили уволиться посреди года

В Калужской области возник скандал в школе №1 Малоярославца. На выходных в социальных сетях от имени родителей появилась публикация о том, что учителя истории и обществознания Михаила Филатова заставили уволиться из-за конфликта с руководством.

- Все родительские и детские чаты просто кипят от этой несправедливости, - говорится в сообщении. - Не буду говорить за всю школу, но дети нашего класса и всей параллели просто раздавлены этой новостью, ребенок сказал, что они прорыдали весь урок.

После таких сообщений с частью родителей 30 октября встретился глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. На встрече присутствовал и сам учитель, о котором писали родители.

- В разговоре с педагогом стало понятно, что он человек, который ищет новые задачи и очень любит свою профессию, хочет развиваться в профессии, - заявил Парфенов. - Конфликт, о котором писали родители, не подтвердился, никаких обид у учителя на школу и директора нет. Это Михаил и сам сказал при всех.

По словам чиновника, он предложил Филатова остаться в школе. Каким будет решение педагога, пока не сообщается.

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Дмитрий Ивьев. Фото: Вячеслав Парфенов.
Опубликовано: 31.10.2023 14:40 0 672
Тэги: образование
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