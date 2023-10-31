В Калужской области погибшая женщина перебегала дорогу перед машиной

Около 17:20 в понедельник, 30 октября, в Малоярославецком районе в ДТП погибла женщина. Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Авария произошла в деревне Афанасово на дороге Калуга – Детчино – Малоярославец.

По предварительным данным, 56-летняя женщина перебегала дорогу не по переходу и попала под «Ладу Гранта». Пешеход умерла на месте.

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