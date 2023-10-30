Стало известно, когда в Малоярославце установят елки
В Малоярославце елки на улицах города установят уже в ближайший месяц. Работы должны быть выполнены до начала зимы.
Об этом в понедельник, 30 октября, на рабочем совещании сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
- К 1 декабря все центральные ёлки города должны быть установлены! – поручил он.
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