Жительница Калужской области зарегистрировала в квартире 29 мигрантов

В Малоярославецком районе женщина подозревается в фиктивной регистрации мигрантов, сообщили в понедельник, 30 октября, в управлении МВД по Калужской области.

У себя в квартире она прописала 29 человек, но на самом деле они там не жили.

Полиция полагает, что за услугу женщина брала деньги.

Сейчас ведется расследование. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.