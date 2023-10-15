В Малоярославецком районе «Форд Фокус» вылетел в кювет

В воскресенье, 15 октября в Малоярославецком районе Калужской области произошло ДТП с пострадавшим, сообщает ГУ МЧС региона.

В 00 часов 40 минут в селе Ильинское на улице Подольских Курсантов автомобиль «Форд Фокус» съехал в кювет. В ДТП пострадал человек.

Тяжесть травм пострадавшего как и причины ДТП уточняются.

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