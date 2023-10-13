Водитель самосвала оставил без отопления 28 домов в Калужской области
В четверг, 12 октября, в Малоярославце водитель самосвала повредил теплотрассу. Фото с места происшествия опубликовал глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
- Грузовик задел сети, вследствие чего они лопнули и без отопления и горячей воды оставались 8 многоквартирных и 20 индивидуальных домов, - пояснил Парфенов.
Ремонт планируется завершить до 16:00 пятницы. После этого запустят котельную.
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