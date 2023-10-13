Жительница Калужской области фиктивно зарегистрировала 43 мигранта
В Малоярославецком районе женщину подозревают в фиктивной регистрации мигрантов. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 13 октября, сообщили в областном управлении МВД.
С февраля по сентябрь женщина прописала в квартире 43 иностранца, но никто из них там не жил.
По версии следствия, за услугу она брала плату.
Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
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