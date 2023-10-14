В Калужской области не могут решить проблему закрытого мусорного полигона

Наш читатель на днях в очередной раз пожаловался на полигон в Ерденево:

- Закрытый Ерденевский полигон горит и воняет на весь район.

Напомним, официально мусор там прекратили сваливать в 2014 году, однако проблема не решена до сих пор.

- К сожалению, локализация очагов тления дает кратковременный эффект, - рассказали в администрации Малоярославецкого района. - Тушение осложнено образовавшимися в толще полигона пустотами, а заезд любого вида техники на полигон опасен для жизни. Решить вопрос можно только путем рекультивации полигона. На заключения государственной экологической экспертизы Проекта пришел отказ. Выполнение мероприятий по рекультивации полигона технологически невозможно без перевода земельного участка в муниципальную собственность. В настоящее время мы анализируем причины отказа.

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