Житель Калужской области освободился из колонии и до смерти избил женщину

В Малоярославецком районе 34-летнему мужчине грозит до 15 лет колонии за причинение травм сожительнице, от которых та умерла. О завершении расследования в понедельник, 9 октября, рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Преступление произошло 12 июля. По версии следствия, мужчина до смерти избил женщину за то, что много выпивала.

Ранее обвиняемый уже несколько раз был судим. В июле он только освободился из колонии после предыдущей отсидки.

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