В Калужской области у мужчины нашли 6 килограммов наркотиков
В Малоярославецком районе Калужской области задержан 42-летний мужчина с крупной партией наркотиков. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в региональном управлении МВД.
Подозреваемый приехал в наш регион из Подмосковья. При себе у него был килограмм мефедрона. Позже в схронах нашли еще больше 5 кило наркотика.
По версии следствия, он собирался продать запрещенное вещество через закладки.
Мужчине грозит пожизненное заключение.
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