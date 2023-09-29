В Калужской области у мужчины нашли 6 килограммов наркотиков

В Малоярославецком районе Калужской области задержан 42-летний мужчина с крупной партией наркотиков. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в региональном управлении МВД.

Подозреваемый приехал в наш регион из Подмосковья. При себе у него был килограмм мефедрона. Позже в схронах нашли еще больше 5 кило наркотика.

По версии следствия, он собирался продать запрещенное вещество через закладки.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

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