В Малоярославце чипированные бродячие собаки четыре раза напали на детей

В понедельник, 25 сентября, на планерке в администрации Малоярославецкого района обсуждали проблему бродячих собак. За последнее время в этом районном центре Калужской области бездомные собаки, которых отловили, чипировали, а потом выпустили на улицу, четыре раза нападали на детей, сообщил глава администрации Вячеслав Парфенов.

- Зоозащитники прикармливают собак, однако забрать домой и нести полную ответственность за животное не хотят, - рассказал Парфенов. - Однако в случае, если эти «прикормыши» нанесут вред здоровью какого-либо ребенка, ответственности властям будет не избежать.

Парфенов поручил подготовить план мероприятий по срочному решению собачьего вопроса.

- Во избежание трагедий необходимо срочно применять самый эффективный и законный на данный момент метод отлова агрессивных чипированных особей, - заявил чиновник.

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