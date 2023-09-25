Жительница Калужской области отсудила 400 тысяч рублей за падение на льду во дворе

В Малоярославце местная жительница отсудила компенсацию от управляющей компании после того, как упала во дворе на льду и сломала шейку бедра. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Инцидент произошел 30 ноября прошлого года. Женщина вышла из многоэтажки на улице Пионерской, упала и ударилась ногой. В декабре пришлось делать операцию в Калуге.

Затем женщина обращалась к управляющей компании с претензией о возмещении морального вреда, но коммунальщики ничего не ответили.

Суд определил, что падение произошло из-за того, что управляющая компания не обработала придомовую территорию от снега и льда.

Женщине присудили компенсацию в 400 000 рублей.

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