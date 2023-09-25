Обнинск Калуга
Главная Новости Малоярославец

Жительница Калужской области отсудила 400 тысяч рублей за падение на льду во дворе

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 25.09.2023 16:33 0 99
Жительница Калужской области отсудила 400 тысяч рублей за падение на льду во дворе

В Малоярославце местная жительница отсудила компенсацию от управляющей компании после того, как упала во дворе на льду и сломала шейку бедра. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Инцидент произошел 30 ноября прошлого года. Женщина вышла из многоэтажки на улице Пионерской, упала и ударилась ногой. В декабре пришлось делать операцию в Калуге.

Затем женщина обращалась к управляющей компании с претензией о возмещении морального вреда, но коммунальщики ничего не ответили.

Суд определил, что падение произошло из-за того, что управляющая компания не обработала придомовую территорию от снега и льда.

Женщине присудили компенсацию в 400 000 рублей.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 25.09.2023 16:33 0 99
Тэги: жкх
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru