В Малоярославецком районе столкнулись мотоцикл «Ямаха» и микроавтобус «Тойота»

В воскресенье, 24 сентября, в Малоярославецком районе Калужской области произошло ДТП с мотоциклом, сообщает ГУ МЧС региона.

В 09 часов 27 минут на 127 км автодороги А-130 столкнулись два транспортных средства: мотоцикл «Ямаха» и микроавтобус «Тойота».

В ДТП пострадали несколько человек. тяжесть их травм, как и причины аварии, уточняются.

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