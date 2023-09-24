В Малоярославецком районе столкнулись мотоцикл «Ямаха» и микроавтобус «Тойота»
В воскресенье, 24 сентября, в Малоярославецком районе Калужской области произошло ДТП с мотоциклом, сообщает ГУ МЧС региона.
В 09 часов 27 минут на 127 км автодороги А-130 столкнулись два транспортных средства: мотоцикл «Ямаха» и микроавтобус «Тойота».
В ДТП пострадали несколько человек. тяжесть их травм, как и причины аварии, уточняются.
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