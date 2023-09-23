В Малоярославце «Ситроен» и «Лада» столкнулись на перекрестке

Около 10 утра в субботу, 23 сентября, в Малоярославце на улице Московской произошло ДТП. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По сообщению очевидцев, водитель «Ситроена» поворачивал налево и не пропустил встречную «Ладу».

В аварии пострадал один человек.

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