В Малоярославце «Ситроен» и «Лада» столкнулись на перекрестке
Около 10 утра в субботу, 23 сентября, в Малоярославце на улице Московской произошло ДТП. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.
По сообщению очевидцев, водитель «Ситроена» поворачивал налево и не пропустил встречную «Ладу».
В аварии пострадал один человек.
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