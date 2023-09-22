В Малоярославецком районе ограничили движение из-за ремонтных работ на дороге
В пятницу, 22 сентября, в Малоярославецком районе ограничили движение на дороге между Детчино и трассой А130, которая проходит через деревни Машкино и Станки. Об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.
Там ремонтируют водопропускное сооружение на 21-м километре.
Завершить работы обещают 23 сентября.
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