Отопление в Калужской области начнут включать 25 сентября

С понедельника, 25 сентября, в детских садах, школах и больницах Малоярославецкого района заработает центральное отопление. Об этом в четверг сообщил глава администрации Вячеслав Парфенов.

- Отопительный сезон в жилых домах начнется по правилам, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов в течение пяти дней, - пояснил он.

Напомним, по прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Калужской области будет около +25 градусов тепла.

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