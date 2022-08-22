В Малоярославце на 9 лет осудили авто-леди за ДТП за двумя погибшими

В ноябре прошлого года 29-летняя авто-леди устроила ДТП на Киевской трассе в района Малоярославца.

Девушка, будучи пьяной, села за руль и грубо нарушила ПДД. На своей AUDI Q5, в которой находились пассажиры, она врезалась в автоприцеп, который двигался в попутном направлении, и скрылась с места ДТП.

От полученных травм один из пассажиров скончался на месте, а второй - через несколько недель в больнице…

Как сообщили в понедельник, 22 августа, в прокуратуре Калужской области, суд назначил подсудимой наказание виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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