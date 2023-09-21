В Калужской области пропала 84-летняя женщина

В Малоярославце пропала 84-летняя Галина Фадина. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз женщину видели 18 сентября. На данный момент нет информации, где она может находиться.

Рост пенсионерки – около 160 сантиметров. Глаза голубые, волосы седые.

Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам 112 или 88007005452.

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