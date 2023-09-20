9-летний калужский футболист выйдет на поле с игроками ЦСКА

В среду, 20 сентября, игра Кубка России между ЦСКА и «Сочи» пройдет с калужским участием. Одним из мальчиков, которые выходят перед матчем с футболистами, будет 9-летний Макар Васильев из Малоярославца. Об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Макар тренируется и играет за «Олимпиец kids». В марте прошлого года он стал лучшим игроком в первенстве Боровского района.

Сейчас мальчик учится на отделении футбола спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной.

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