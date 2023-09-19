В Калужской области 77-летний водитель «Тойоты» погиб в столкновении с грузовиком
Около 22:00 в понедельник, 18 сентября, на трассе А130 в Малоярославецком районе 77-летний мужчина погиб в ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, у села Кудиново пенсионер за рулем «Тойоты Рав 4» двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Ситрак».
Водитель «Тойоты» умер до приезда скорой помощи.
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