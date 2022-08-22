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Склад в Малоярославце гастарбайтеры сожгли случайно

Диана Коршикова
Опубликовано: 22.08.2022 10:15 2 931
Склад в Малоярославце гастарбайтеры сожгли случайно

Как мы уже сообщали, рано утром в воскресенье, 21 августа, в промзоне деревни Маклино Малоярославецкого района произошёл крупный пожар. Там загорелись ангары на площади свыше 1000 квадратных метров.

Как сообщил начальник малоярославецкого пожарно-спасательного гарнизона Павел Романов, в ходе тушения пожара удалось отстоять производственный корпус и административные здания. А вот складские помещения выгорели полностью. В огне сгорело хранившиеся там оборудование и автомобиль. 

- Пострадавших нет, - заверил он. - Сложность заключалась в том, что корпуса были смежные, дул сильный ветер. Задымление было сильное - внутри склада находился картон.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать костёр, который развели работники из Средней Азии прямо возле склада с картонной продукцией - в нем они жгли мусор. Когда огонь из-за порывов ветра перекинулся на здание, гастарбайтеры пытались потушить его самостоятельно, но не смогли. 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 22.08.2022 10:15 2 931
Тэги: малоярославец происшествия
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