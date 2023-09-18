В Калужской области схалтурили при ремонте улицы Халтурина

В Малоярославецком районе прокуратура проверила ремонт дорог, отобраны керны, сообщили в понедельник, 18 сентября, в пресс-службе ведомства.

- На отдельных участках дорожного полотна по улицам Халтурина и Турецкой Малоярославца установлены факты отклонения от технологии укладки асфальта, в результате чего в указанных местах содержание воздушных пустот превышает нормативные, на участке автодороги Детчино-Верхние Горки, недостаточно уплотнен щебень, - пояснили в прокуратуре.

От подрядчика потребовали устранить нарушения.

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