В Малоярославце локализовали пожар в магазине, но там могут обрушиться перекрытия

В Малоярославце спасателям удалось локализовать пожар в сетевом магазине на улице Калужской. Об этом сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

Со слов работников магазина, пожар начался в перекрытии между крышей и потолком в одном из помещений. Сработала пожарная сигнализация, и сотрудники начали эвакуацию посетителей из двух магазинов.

- Слава богу, всем удалось успешно покинуть магазины, - отметил Парфенов. - Всего в помещении вместе с персоналом находилось более 70 человек. Сейчас пожарные обследуют все помещения. Есть вероятность обрушения перекрытия, так как крыша от пожара сложилась.

На место происшествия приехали 12 пожарных расчетов из Калуги, Обнинска, Малоярославца, Детчино, а также Боровского, Жуковского, Медынского районов и воинской части Кудиново.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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