В Малоярославце загорелся сетевой магазин
Днем в четверг, 14 сентября, на улице Калужской в Малоярославце загорелся сетевой продуктовый магазин.
Дымом затянуло все соседние кварталы.
Как рассказали очевидцы в сообществе «Типичный Малоярославец», сначала были слышны два хлопка, а потом резко повалил дым.
На месте работают спасатели. Пока нет информации, пострадал ли кто-то из людей.
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