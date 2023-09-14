В Малоярославце загорелся сетевой магазин

Днем в четверг, 14 сентября, на улице Калужской в Малоярославце загорелся сетевой продуктовый магазин.

Дымом затянуло все соседние кварталы.

Как рассказали очевидцы в сообществе «Типичный Малоярославец», сначала были слышны два хлопка, а потом резко повалил дым.

На месте работают спасатели. Пока нет информации, пострадал ли кто-то из людей.

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