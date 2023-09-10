Заброшенный дом сгорел в Калужской области
Около 22:00 в субботу, 9 сентября, пожар произошел в поселке Детчино Малоярославецкого района. Об этом сообщили в Главном региональном управлении МЧС по Калужской области.
На улице Железнодорожной сгорел заброшенный дом.
Обошлось без пострадавших.
Причины пожара устанавливаются.
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