Заброшенный дом сгорел в Калужской области

Около 22:00 в субботу, 9 сентября, пожар произошел в поселке Детчино Малоярославецкого района. Об этом сообщили в Главном региональном управлении МЧС по Калужской области.

На улице Железнодорожной сгорел заброшенный дом.

Обошлось без пострадавших.

Причины пожара устанавливаются.

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