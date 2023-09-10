Массовое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Около 15:00 в субботу, 9 сентября, массовое ДТП произошло в Малоярославецком районе на трассе М3 «Украина».

Недалеко от поворота на деревню Митинка столкнулись автомобили «Шкода», «Опель» и «Тойота».

В результате происшествия пострадали как минимум два человека. Точные обстоятельства устанавливаются.

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