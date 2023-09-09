У 19-летнего жителя Калужской области нашли килограмм наркотиков
19-летнему жителю Малоярославецкого района грозит от 15 до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками. О возбуждении уголовного дела 8 сентября сообщили в прокуратуре Калужской области.
По версии следствия, парень купил килограмм синтетического наркотика, который потом собирался перепродавать.
Молодого человека задержали сотрудники полиции. Наркотики изъяты.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!