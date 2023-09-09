У 19-летнего жителя Калужской области нашли килограмм наркотиков

19-летнему жителю Малоярославецкого района грозит от 15 до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками. О возбуждении уголовного дела 8 сентября сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, парень купил килограмм синтетического наркотика, который потом собирался перепродавать.

Молодого человека задержали сотрудники полиции. Наркотики изъяты.

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