Грузовик с куриным фаршем перевернулся в Калужской области

Около 12:50 во вторник, 5 сентября, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у деревни Чулково 30-летний водитель «Фотона» ехал со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в самосвал «Шакман».

После этого «Фотон» перевернулся. На проезжую часть высыпались упаковки с куриным фаршем, которые перевозил водитель фургона.

На некоторое время движение по трассе было затруднено, автомобили пропускали по одной полосе.

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