Житель Калужской области отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестировании

В Малоярославецком районе Калужской области местный житель стал жертвой мошенников, когда пытался заработать на инвестировании. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 4 сентября, сообщили в региональном управлении МВД.

Мошенники вышли на калужанина, когда он зарегистрировался в специализированном приложении, которое нашел в интернете.

Сначала мужчина вложил небольшую сумму и через некоторое время увидел на счету прибыль. После этого он взял кредиты и решил заработать большие деньги.

В общей сложности житель Калужской области перевел 2,9 миллиона рублей, вывести которые так и не смог.

Сейчас подозреваемых ищут.

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