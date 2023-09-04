Житель Калужской области отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестировании
В Малоярославецком районе Калужской области местный житель стал жертвой мошенников, когда пытался заработать на инвестировании. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 4 сентября, сообщили в региональном управлении МВД.
Мошенники вышли на калужанина, когда он зарегистрировался в специализированном приложении, которое нашел в интернете.
Сначала мужчина вложил небольшую сумму и через некоторое время увидел на счету прибыль. После этого он взял кредиты и решил заработать большие деньги.
В общей сложности житель Калужской области перевел 2,9 миллиона рублей, вывести которые так и не смог.
Сейчас подозреваемых ищут.
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