С понедельника, 4 сентября, в Малоярославце возобновит работу автобусный маршрут №5. Об этом сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

- Последние полгода жители в социальных сетях и на личном приёме жаловались на оказание услуг по данному пассажирскому маршруту, - пояснил Парфенов.

Сейчас разыгран новый контракт. По вопросам корректировки расписания можно будет обращаться в администрацию города.

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