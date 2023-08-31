В Калужской области водитель «Жигулей» погиб в столкновении с «Тойотой»

Около 10:25 в четверг, 31 августа, на дороге Малоярославец – Маклино - Недельное произошло смертельное ДТП. об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Тойота» двигался в сторону Недельного, выехал на встречную полосу и врезался в «Жигули».

В результате аварии погиб водитель «Жигулей».

Предполагаемый виновник аварии попал с травмами в больницу.

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