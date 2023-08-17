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В Калужской области началась реконструкция моста через речку Суходрев

Елена Сумак.
Опубликовано: 17.08.2023 09:20 0 365
В Калужской области началась реконструкция моста через речку Суходрев

В четверг, 17 августа, министерство транспорта Калужской области рассказало о начале реконструкции моста через речку Суходрев на окружной дороге Калуга - Детчино – Малоярославец в Малоярославецком районе.

Министерство отметило, что мост располагается на территории памятника культурного наследия. Он был установлен осенью 2022 года как память о воинах, погибших в боях за Детчино в октябре 1941 года.

Перед стартом работ на правом берегу провели археологические раскопки. По их завершению подрядчик приступил к строительно-монтажным работам.

Строитель забивают свайное поле под ростверки опор, всего их будет установлено 98 штук.

По окончании строительства нового моста, старый мост, по которому сейчас все едут, будет разобран. Работы завершат летом 2024 года.

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Елена Сумак.
Опубликовано: 17.08.2023 09:20 0 365
Тэги: строительство дороги министерство транспорта
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