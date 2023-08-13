Под Малоярославцем МАЗ съехал в кювет и опрокинул автобус «Скания»

Вечером субботы, 12 августа, в Калужской области произошло ЧП на трассе М3 «Украина».

Как сообщают в ГУ МЧС по Калужской области на 124 километре транспортной магистрали автомобиль МАЗ съехал в кювет.

Он на жесткой сцепке буксировал автобус «Скания», который в результате ЧП перевернулся. В аварии есть пострадавший. О степени тяжести его травм не сообщается. Причины ДТП выясняются.

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