В Калужской области под утро сбили беспилотник
В четверг, 10 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что под утро в небе над Малоярославецким районом был сбит беспилотник.
— Сегодня в Малоярославецком районе в 04 час. 03 мин. средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат, —говорится в сообщении. - Последствий для людей и инфраструктуры нет.
Последний раз беспилотник сбивали в ночь на понедельник, 7 августа, в Ферзиковском районе.
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