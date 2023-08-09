В Калужской области 22-летний мужчина украл электроинструменты из строящегося дома
В среду, 9 августа, УМВД России по Калужской области сообщают о возбуждении уголовного дела о краже.
Так, в полицию Малоярославецкого района позвонил местный житель и сказал, что из его строящегося дома украли имущество.
Полиция оперативно вычислила подозреваемого – ранее судимого 22-летнего местного жителя.
Предварительно установлено, что подозреваемый обратил внимание на строящийся частный дом, перелез через забор, взломал решетку на окне и разбил стекло.
Так смог изнутри рукой открыть дверь и войти в помещение, откуда похитил несколько строительных электроинструментов общей стоимостью более 160 тысяч рублей.
Похищенное собирался продать, но не успел. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
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