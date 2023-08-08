В Калужской области бомж сбежал из социального центра и отказывается от жилья

В конце весны в Малоярославце ночевавшего на улице бомжа устроили в «Калужский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий». Однако оттуда мужчина, которого зовет Александр, сбежал. Об этом сообщил глава администрации Малоярославецкоо района Вячеслав Парфенов.

- Александр отказался от приюта в учреждениях Калуги и Ильинского, - рассказал Парфенов. - Аргумент - вот-вот поедет к родственнице в другой район и жизнь наладится.

Как отметил чиновник, все учреждения готовы принять мужчину, однако он отказывается.

- Как убедить человека, пока не знаю, - отметил Парфенов 8 августа.

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