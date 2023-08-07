В Калужской области конфисковали автомобиль у пьяного водителя

В Малоярославецком районе 29-летнего мужчину осудили за повторную езду в пьяном виде за рулем. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В марте нынешнего года за рулем «Мицубиси Лансер» он ехал пьяным по селу Коллонтай. Ранее его уже лишали водительского удостоверения за такое нарушение.

Виновника приговорили к 250 часам обязательных работ и лишили водительского удостоверения на два с половиной года года. «Мицубиси» конфискован.

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