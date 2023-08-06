Новорожденная девочка пострадала в ДТП в Калужской области

Утром в воскресенье, 6 августа, в Малоярославецком районе на трассе М3 «Украина» в ДТП пострадала новорожденная девочка. Подробности об аварии сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 8:50 водитель легкового «Форда» выезжал из села Головтеево и врезался в «Лифан».

В результате аварии пострадал младенец, находившийся в «Лифане». Девочка ехала в автолюльке. Точные обстоятельства происшествия устанавливают.

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