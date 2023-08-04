В Калужской области перенесли открытие нового моста

Движение по новому Игнатьевскому мосту в Малоярославецком районе не смогут открыть 7 августа, как обещали несколько дней назад. Об этом в пятницу сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

Подрядчик не успел выполнить все работы.

- Из глобальных невыполненными остаются работы по бетонированию откосов, укладке верхнего слоя асфальта и установке ограждения безопасности на самом мосту, - пояснил Парфенов. - Все работы взаимосвязаны и последовательны. К сожалению, на данный момент нет возможности открыть движение, так как это небезопасно. Понимаю, что завершение строительства идет с опозданием.

Все работы обещают выполнить в течение 14 дней. Соответственно, мост может открыться в конце месяца.

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