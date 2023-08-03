В Калужской области гастролер угнал четыре иномарки
В Калужской области задержан 47-летний мужчина из Ставропольского края, которого подозревают в угоне автомобилей. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в МВД России.
По версии следствия, мужчина приехал в регион, снял частный дом и за несколько дней похитил четыре иномарки. Общий ущерб составил около 6 миллионов рублей.
При обыске полицейские нашли у него специальные технические устройства, латексную маску и балаклаву.
Одну из украденных машин нашли в Малоярославецком районе на открытой парковке с другими номерами.
Сейчас ведется расследование. Угонщику грозит до шести лет лишения свободы.
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