В Калужской области гастролер угнал четыре иномарки

В Калужской области задержан 47-летний мужчина из Ставропольского края, которого подозревают в угоне автомобилей. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в МВД России.

По версии следствия, мужчина приехал в регион, снял частный дом и за несколько дней похитил четыре иномарки. Общий ущерб составил около 6 миллионов рублей.

При обыске полицейские нашли у него специальные технические устройства, латексную маску и балаклаву.

Одну из украденных машин нашли в Малоярославецком районе на открытой парковке с другими номерами.

Сейчас ведется расследование. Угонщику грозит до шести лет лишения свободы.

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