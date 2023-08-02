В Калужской области две машины столкнулись в тумане
Около 4:50 утра в среду, 2 августа, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло ДТП. Дорога в этот момент была окутана туманом.
В районе поворота в сторону Варшавского шоссе столкнулись микроавтобус «Мицубиси» и легковой автомобиль «Хендай».
Сообщается как минимум о двоих пострадавших.
Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
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